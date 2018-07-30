 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meral Akşener'den genel başkanlık için flaş açıklama
Meral Akşener'den genel başkanlık için...
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil, hizmetçiniz olan başkanım
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil,...
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı: 6 ölü, 1 kayıp
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı:...

Kızını evinde ölü buldu

KARAMAN'da anne Havva Sert, 3 gündür haber alamadığı kızı Fatma Sert'i (24) evinde ölü buldu. Kızının daha önce dövüldüğünü belirten Sert, ''İki hafta önce de birileri kızımı dövmüş, burnunu falan kırmış. Polise şikayette...

Kızını evinde ölü buldu
KARAMAN'da anne Havva Sert, 3 gündür haber alamadığı kızı Fatma Sert'i (24) evinde ölü buldu. Kızının daha önce dövüldüğünü belirten Sert, ''İki hafta önce de birileri kızımı dövmüş, burnunu falan kırmış. Polise şikayette bulunmuştu'' dedi. 16 yaşında evlenen, 17 yaşında anne olan, eşinden boşanan Fatma Sert'in kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Olay, bugün öğle saatlerinde Başakşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Havva Sert, yalnız yaşayan kızı Fatma Sert'ten 3 gündür haber alamayınca evine gitti. Kapı açılmayınca, çilingir çağıran Havva Sert, eve girdiğinde kızını hareketsiz halde buldu. Polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Sağlık görevlileri Fatma Sert'in öldüğünü belirledi. Fatma Sert'in cesedi, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 16 yaşında evlenen, 17 yaşında anne olan ve şiddetli geçimsizlik sonucu boşandığı belirtilen Sert'in kesin ölüm nedeninin de yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Evde çok sayıda hap ve alkol şişesi bulan polis, Fatma Sert'in ölüm nedenini araştırıyor.
Kızının daha önce dayak yediğini belirten Sert, ''Kızıma 3 gündür ulaşamıyordum. Çilingir yardımıyla eve girdim. İki hafta önce de birileri kızımı dövmüş, burnunu falan kırmış. Polise şikayette bulunmuştu'' dedi.
 
​FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar