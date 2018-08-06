 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması

Kızını boğulmaktan kurtaran baba, yaşamını yitirdi

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde denizde akıntıya kapılan kızını kurtaran, kendisi de son anda kıyıya çıkarılan Fuat Elik (43), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kocaali ilçesinde geçen cumartesi, Fuat Elik, eşi ve 3 çocuğuyla...

Kızını boğulmaktan kurtaran baba, yaşamını yitirdi
SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde denizde akıntıya kapılan kızını kurtaran, kendisi de son anda kıyıya çıkarılan Fuat Elik (43), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kocaali ilçesinde geçen cumartesi, Fuat Elik, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte ilçe plajına gitti. Elik, çocuklarıyla serinlemek için denize girdi. 13 yaşındaki kızının suda gözden kaybolduğunu fark eden Fuat Elik, hemen kızının yüzdüğü tarafa doğru açıldı. Elik, güçlükle ulaştığı kızını kıyıya çıkarırken bu kez kendisi boğulma tehlikesi geçirdi. Baba ve kızı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Baygın haldeki Fuat Elik ve kızı, ambulansla Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Elik, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Fuat Elik, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Elik'in ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Fuat Elik'in cenazesinin bugün Kocaali ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar