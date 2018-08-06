Kızını boğulmaktan kurtaran baba, yaşamını yitirdi

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde denizde akıntıya kapılan kızını kurtaran, kendisi de son anda kıyıya çıkarılan Fuat Elik (43), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaali ilçesinde geçen cumartesi, Fuat Elik, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte ilçe plajına gitti. Elik, çocuklarıyla serinlemek için denize girdi. 13 yaşındaki kızının suda gözden kaybolduğunu fark eden Fuat Elik, hemen kızının yüzdüğü tarafa doğru açıldı. Elik, güçlükle ulaştığı kızını kıyıya çıkarırken bu kez kendisi boğulma tehlikesi geçirdi. Baba ve kızı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Baygın haldeki Fuat Elik ve kızı, ambulansla Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Elik, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Fuat Elik, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Elik'in ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Fuat Elik'in cenazesinin bugün Kocaali ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.



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