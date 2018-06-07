Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu'dan apolet açıklaması
Soylu'dan çok sert 'apolet' açıklaması
İnce: Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim
Muharrem İnce: 24 saat içinde...
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...

Kızını boğan annenin yeni doğurduğu bebeği devlet korumasında

ADIYAMAN'da, 4 ay önce hastanede gözlem altındayken ağlamasına öfkelendiği kızı Zekiye Sayhan'ı (4) serum hortumuyla boğan Zeynep Atalay'ın doğurduğu kız bebeği, mahkeme kararıyla devlet korumasına alındı. Mardin'de 3 yıl önce eşinden...

Kızını boğan annenin yeni doğurduğu bebeği devlet korumasında
ADIYAMAN'da, 4 ay önce hastanede gözlem altındayken ağlamasına öfkelendiği kızı Zekiye Sayhan'ı (4) serum hortumuyla boğan Zeynep Atalay'ın doğurduğu kız bebeği, mahkeme kararıyla devlet korumasına alındı.
Mardin'de 3 yıl önce eşinden boşanıp Adıyaman Adliyesi'ne isteği üzerine tayin edilen memur Zeynep Atalay, geçen 4 Şubat'ta rahatsızlanınca kaldığı yuvadan yüksek ateş ve kusma şikayetleriyle Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürülen kızı Zekiye Sayhan'ı ağladığı için sinirlenip serum hortumuyla boğdu. Hemşire ve doktorların müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşen minik Zekiye, 42 gün sonra 19 Mart'ta yaşamsal fonksiyonları tükenince hayatını kaybetti. Mardin'de toprağa verilen Zekiye Sayhan'ın tutuklanarak Adıyaman Cezaevi'ne konulan annesi Zeynep Ataman, geçen Salı günü doğum sancıları tutunca jandarma nezaretinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürüldü. Zeynep Ataman, burada kız bebek dünyaya getirdi. Sağlıklı olarak dünyaya gelen bebek, mahkeme kararıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından devlet korumasına alındı. Zeynep Ataman ise 48 saatin sonunda yeniden cezaevine götürüldü.
FOTOĞRAFLI 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325