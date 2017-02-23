Kızından sonra damadı da suçladı

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da WhatsApp'tan babasının tehditleri üzerine iletişim kurup arkadaş olduğu işadamına ilaçlı yaş pasta ikram edip bayıltıktan sonra paraları, senetleri, çekleri ve ruhsatlı tabancasını alıp kaçtığı ileri sürülen 26 yaşındaki Melek N.'nin cezaevindeki eşi de kayınpederini suçladı.

Antalya'da evli ve bir çocuğu bulunan Melek N., işadamı M.A. ile WhatsApp'tan iletişim kurup arkadaş oldu. Sanal ortamda yazışan ikili bir süre sonra yüz yüze görüşmeye karar verdi. Melek N., 2 yaşındaki çocuğunun yaş gününü kutladığını söyleyince M.A. doğum günü pastasından kendisi de yemek istediğini söyledi. Geçen yıl 3 Temmuz akşamı Varsak bölgesinde buluşan ikili önce bir restorana, ardından Kepez'deki seyir terasına gitti. İkili ardından işadamının Güneş Mahallesi'ndeki işyerine gitti. Melek N. ofiste sıcak çikolata hazırlayıp birlikte içtikten sonra yanında getirdiği yaş pastayı M.A.'ya ikram etti. İlaçlı pastayı yiyen M.A. kendinden geçti.

İşadamının çantasını, kasasını ve işyeri önüne park edilen aracındaki paraları, tabancasını, çek ve senetlerini alan Melek N., olay yerinden kaçtı. İşyerine gelen oğlu tarafından baygın bulunan M.A., hastaneye götürüldü. Polisin değişik adreslere yaptığı operasyonla, Melek N. ile birlikte babası Şükrü B., tabancayı aldığı tespit edilen Muharrem G. ile Şükrü B.'nin cezaevinden arkadaşı kulüp işletmecisi Mehmet Ç. ve çalıntı çeklerle alışveriş yaptığı öne sürülen Abdülhamit G. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada M.A.'nın işyerinden yağmalanan silahla bazı evrak ele geçirildi. Şüphelilerden Melek N. ile babası Şükrü B. tutuklandı. Diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN CEZALANDIRILMALARI İSTENİYOR

Şüpheliler hakkında birden fazla kişiyle geceleyin yağma, resmi belgede sahtecilik, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, 6136 sayılı silah kanununa muhalefet gibi suçlardan Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bu eylemleri babasının tehditleriyle gerçekleştirdiğini iddia eden Melek N. “Babam yakalandıktan sonra suçu cezaevi arkadaşı Mehmet Ç.'ye atmamı istedi. Bu olayın Mehmet Ç. ile ilgisi yok" dedi. Olayı Mehmet Ç.'nin azmettirdiğini ileri süren Şükrü B. ise kızına bunları yaptıracak bir baba olmadığını söyledi.

DAMADI DA SUÇLADI

Davanın ikinci duruşmasında Melek N.'nin cezaevindeki eşi Hüseyin N. tanık olarak dinlendi. Bu olaydan sonra tutuklanan kayınpederiyle cezaevinde aynı koğuşa düştüğünü belirten Hüseyin N. “Kayınpederimle 19 gün aynı koğuşta kaldık. 19 gün boyunca neler yaşandığını dinledim. Kayınpederim eşimden Mehmet Ç. aleyhine ifade vermesini istedi. Eşim bana cezaevindeyken olanları anlattı. Eşim bu olayın Mehmet Ç. ile ilgisi olmadığını, babasının bu olayı azmettirdiğini söyledi. Ben de kendisine 'Ne yaşadıysan mahkemede onu anlat' dedim" diye konuştu. Şükrü B. ise damadının beyanları üzerine, “Ben kendisini damadım olarak tanımıyorum. Eğer dışarıda olsaydım, kendisini öldürürdüm" dedi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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