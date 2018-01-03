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Kızına tecavüz ettiği iddia edilen baba tutuklandı

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, lise öğrencisi 17 yaşındaki kızına tecavüz ettiği iddia edilen C.A. tutuklandı. Gölyaka'da, lise kızın durgunluğunu fark eden öğretmenleri, öğrenci ile görüştü. Öğrencinin, babasının tecavüzüne...

Kızına tecavüz ettiği iddia edilen baba tutuklandı
DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, lise öğrencisi 17 yaşındaki kızına tecavüz ettiği iddia edilen C.A. tutuklandı.
Gölyaka'da, lise kızın durgunluğunu fark eden öğretmenleri, öğrenci ile görüştü. Öğrencinin, babasının tecavüzüne uğradığını iddia etmesi üzerine öğretmenleri durumu jandarmaya bildirdi. Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şikayet üzerine C.A.'yı gözaltına aldı. Babasının tecavüzüne uğradığını iddia eden öğrenci ifade verdi. C.A. ise kızının suçlamalarını kabul etmeyerek, iftiraya uğradığını söyledi. Adliyeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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