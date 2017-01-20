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Kızına 'Ölmeye gidiyorum' dedi, mezarlıkta kendini astı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde kızına "Ben ölmeye gidiyorum" dedikten sonra mezarlığa giden 42 yaşındaki D.A. kendini ağaca asarak yaşamına son verdi. Olay, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki...

Kızına 'Ölmeye gidiyorum' dedi, mezarlıkta kendini astı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde kızına "Ben ölmeye gidiyorum" dedikten sonra mezarlığa giden 42 yaşındaki D.A. kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.
Olay, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Nenehatun Mezarlığı'nda meydana geldi. Boşanmak üzere olduğu eşinden ayrı yaşayan D.A., kızına 'Ben ölmeye gidiyorum' dedikten sonra mezarlığa gitti. D.A. burada bir ağaca fularıyla kendini astı. D.A. fuların kopması sonucu yere düştü. Mezarlık görevlileri yerde yatan bir kadını görünce 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen D.A.'yı yaşama döndürülemedi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından D.A.'nın cenazesi Darıca Farabi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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