Kızına kötü davranan damadını öldürdü

KÜTAHYA'da Hüseyin Doğru (52) kızına kötü davrandığı için tartıştığı damadı Bilal Doğru'yu (23) çıkan kavgada pompalı tüfekle öldürdü.Olay, dün gece Atakent Mahallesi TOKİ Konutları arkasındaki boş arazide meydana geldi. İddialara göre Hüseyin Doğru, kızı F.N.D.'ye iyi davranmadığı için damadı Bilal Doğru ile telefonda tartıştı. Arkadaşlarıyla boş araziye park ettiği otomobilinin yanında içki içen Bilal Doğru, kayınpederi Hüseyin Doğru'yu konuşmak için yanına çağırdı. Hüseyin Doğru, eşi Nuray Doğru (42) ile birlikte damadının bulunduğu yere geldi. Kayınpeder ve damadı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hüseyin Doğru otomobilinden aldığı pompalı tüfekle ateş ederek damadını kafasından vurdu. Hüseyin Doğru ve eşi Nuray Doğru otomobile binerek kaçarken, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Bilal Doğru'nun ölmüş olduğunu belirledi. Bilal Doğru'nun kayınpederi ile kavga sırasında sağ eline muşta taktığı belirlenirken, cesedi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri olay yerinden kaçan Hüseyin Doğru ile eşi Nuray Doğru'yu yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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