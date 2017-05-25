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Kızına kötü davranan damadını öldürdü (2)

EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI Kütahya'da kızına kötü davrandığını ileri sürdüğü damadı ve aynı zamanda amcasının torunu olan Bilal Doğru'yu pompalı tüfekle öldüren Hüseyin Doğru'nun yanısıra, olaya karıştıkları iddiasıyla eşi...

Kızına kötü davranan damadını öldürdü (2)

EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI
Kütahya'da kızına kötü davrandığını ileri sürdüğü damadı ve aynı zamanda amcasının torunu olan Bilal Doğru'yu pompalı tüfekle öldüren Hüseyin Doğru'nun yanısıra, olaya karıştıkları iddiasıyla eşi Nuray Doğru ve kızı Fatma Nur Doğru da gözaltına alındı. 
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
22 yaşındaki Fatma Nur Doğru'nun ölen Bilal Doğru ile 3 yıl önce evlendiği, 1.5 yaşlarında ikizleri olduğu, 6 ay önce evini terk edip babası Hüseyin Doğru'nun yanına döndüğü belirtildi.
Damadını öldüren Hüseyin Doğru ile olaya karıştıkları iddiasıyla eşi Nuray Doğru ve kızı Fatma Nur Doğru, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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