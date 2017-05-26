Kızına istismarla suçlanan baba 22 yıl hapisle yargılanıyor

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, () - ERZURUM'da 14 yaşındaki kızı H.A.'ya 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen lastik tamircisi 44 yaşındaki K.A.'nın 22.5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasına başlandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen H.A.'nın ablası E.A. "Kızkardeşim geceleri 'bir baba kızına böyle şeyler yapar mı?' diye ağlıyordu" dedi.

Merkez Aziziye İlçesi'nde oturan Lastik tamircisi K.A., iddiaya göre 2014- 2017 yılları arasında 5'nci sınıftan itibaren kızı H.A.'ya cinsel istismarda bulundu. H.A. babasının kendisine yaptıklarını bir kaç kez annesi Z.A.'ya anlattı. Yapılanları 'babanın kızını sevmesi' olarak nitelendiren anne, önce inanmadı. Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan H.A., 3 sayfalık bir mektup yazarak bunu annesine verdi. Yazılanları okuyan anne, kocasına doğru olup olmadığını sordu. K.A. eşi ve kızının şikayeti üzerine geçen 1 Mart günü tutuklanarak Erzurum E Tipi Cezaevine konuldu. K.A. hakkında 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'YEMİN EDERİM Kİ YAPMADIM'

1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan K.A. suçlamaları kabul etmedi. Baba K.A., "Eşim bir kağıt göstererek 'bu ne?' dedi. Kağıdı görünce borçlarım sebebiyle gelen ihbarname zannettim. Okuyunca çok üzüldüm. Mağdur öz kızım. Yüce rabbime yemin ederim ki böyle bir suç işlemedim" diye konuştu.

Psikolog eşliğinde mahkemede ifadesi alınan H.A. ise başından geçenleri zaman zaman ağlayarak anlattı. İlkokul 5'nci sınıftan itibaren babasının cinsel istismarına uğradığını belirten H.A. şunları söyledi:

"Annemi 3 kez uyardım ancak 'babandır' diyerek bana inanmadı. 8'nci sınıfa kadar babam çeşitli yerlerde eylemlerini sürdürmeye devam etti. Babamın köyde başka bir kadınla ilişkisi olduğu duyulunca Erzurum'a taşınmak zorunda kaldık. Halamın düğünü için bir gün köye gittiğimizde babam yine başladı. İstemeyince zorla kucakladı ve edep yerlerimi öptü. Ablamla evde yalnız kalınca babam onu markete gönderiyor, istismarda bulunuyordu. Mektup yazmaya karar verdim, yaşadıklarımı anlattım. Babam ilk önce oynama sonra ise öpme şeklinde baba şefkatini aşacak şekilde cinsel eylemlerde bulundu."

'ŞİKAYET ETME' DİYE YALVARMIŞ

Kızının yazdığı mektup ve anlattıkları üzerine şok olduğunu belirten anne Z.A. ise şöyle konuştu:

"Kızım yanıma geldiğinde ağlıyordu. Büyük kızım E.'ye olanları sorunca o da babasının H.'ye karşı bu tarz yanlış hareketler yaptığını gördüğünü belirtti. H. bir mektup yazdı, sonra sanırım pişman oldu sobaya attı. Biz mektup yazmasını söyledik. Yazılan mektuptaki konuları eşime anlattım o da kabul etti. Borçları olduğunu, psikolojisinin bozdulduğunu, kızımı sevdiği kadına benzettiği için bunları yaptığını iddia etti. Bana 'şikayet etme' diye yalvardı. Bir baba kızına bunu yapar mı? Elbette şikayetçiyim."

Duruşmada tanık olarak dinlenen abla 16 yaşındaki E.A. da babasının kız kardeşine cinsel istismar eylemlerini yaptığını gözüyle gördüğünü belirtti. Abla E.A. "Kızkardeşim geceleri 'bir baba kızına böyle şeyler yapar mı?' diye ağlıyordu. Babam yaşananları kabul etti ve anneme yalvardı, pişman olduğunu söyledi" dedi.

Mahkeme heyeti, K.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.