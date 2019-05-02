Kızına istismar sanığı beraat eden anne, sinir krizi geçirdi

ANTALYA'da, 10 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi A.Ö. beraat edince, anne F.Y., sinir krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan anneyi, avukatlar teselli etmeye çalıştı.Müzisyenlik yapan, bu nedenle sık sık seyahat eden F.Y., 2017 yılının Mayıs ayında 10 yaşındaki kızını Muratpaşa ilçesinde oturan annesine bırakıp, turneye çıktı. Geri döndüğünde kızının mutsuz olduğunu ve daha önce birlikte ders çalıştığı sitenin apartman görevlisi A.Ö.'nün kızı olan arkadaşının yanına gitmediğini fark etti. Neden gitmediğini sorunca da “Bir daha o eve gitmem" cevabını aldı. Anne F.Y.'nin soruları üzerine küçük kız, A.Ö.'nün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. F.Y.'nin şikayeti üzerine 2 çocuk babası A.Ö. gözaltına alınarak tutuklandı. A.Ö. hakkında, 'çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı', 'cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetten yoksun kılma' ile 'tehdit ve kasten yaralama' suçlarından 90 yıl hapis cezası istemiyle Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Mahkeme heyeti, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarında aynı zamanda bir otelde çalışan A.Ö.'nün belirtilen tarihlerde, oturduğu apartmana giriş- çıkışının olmadığını tespit etti. Bunun üzerine 5 ay 3 gün tutuklu kalan A.Ö., adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Karara tepki gösteren anne ile davaya müdahil olan sivil toplum örgütleri, reddi hakim talebinde bulundu. Nisan ayında görülen duruşmada mahkeme başkanı, davadan çekildiğini açıkladı.TÜM SUÇLAMALARDAN BERAAT ETTİHeyet değişikliğinin ardından görülmeye başlanan davanın karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık A.Ö., anne F.Y. ile taraf avukatları katıldı. Sanık avukatı, mağdur kızın akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde adli tıptan rapor talep etti. Mahkeme bu talebi reddetti. Küçük kızın annesi F.Y., duruşmada “Bedenimizdeki yara geçti ama ruhumuzdaki yara geçmeyecek" diyerek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şeran, daha önce verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını, diğer suçlardan ise beraatını talep etti. Son sözü sorulan sanık ise suçsuz olduğunu belirterek, beraatını istedi. Mahkeme heyeti, sanığı tüm suçlamalardan beraat ettirdi.ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİKararı duyan anne mahkeme koridorlarında sinir krizi geçirdi. Polislerin kolunda adliye dışına çıkarılan anne, dışarıda da fenalaşınca sağlık ekiplerine haber verildi. Duruşma bitiminde, Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan ile F.Y'nin avukatı Buğra Kağan Oğuz, basın açıklaması yaptı. Bu duruşmadan beraat çıkmasına şaşırdığını belirten avukat Bilge Kağan Oğuz, “Delillere göre beraat verilmesini anlamıyorum. Toplumda bilinçli bir infial yaratmaya mı çalışıyorlar. Çocuk 'Bana istismarda bulunan bu' diyor. Ama mahkeme bunun olmadığını söylüyor. O zaman suçun cezasını vatandaş mı versin. Bu adam yapmadı diyorsan devlet olarak sen bulacaksın. Daha üst mahkemesi var. Bu kararın döneceğini ve cezalandırılacağını düşünüyorum" dedi.UCİM Başkanı Saadet Özkan ise “Zincirleme cinsel istismar var. Bugün ne yapılmaya çalışıldığını bilemiyorum. Bugün toplumu infiale sokacak korkunç bir karar verildi. Bugün tüm devlet makamına, Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Bizzat bu durumla ilgilenmelidir. Bence bugün toplum olarak hiçbirimiz uyumayalım. Heyet de uyumamalı. Herkes aynada kendine bakmalı. Adalete inanmak zorundayız. Bu işte çok büyük bir terslik var. İstismarcı dışarıda. Beraat etti. İstismarcı vicdanlarımızı kararttı. Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarını göreve çağırıyorum. Bu istismarcı içeri alınmalı. Elini kollunu sallaya sallaya gitti" diye tepki gösterdi.UCİM Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ise Antalya halkına seslediğini belirterek, “Çocuklarınızı dizinizin dibinden ayırmayın. Çocuklarınızı bu mahkeme korumuyor. Buradaki adalet sistemi sizi korumuyor. Burada ağlayan annenin çocuğu hepimizin çocuğu. Biz Antalya'ya her geldiğimizde boynumuz bükük ayrılıyoruz. Antalya Adliyesi'nde neler oluyor?" diye konuştu.'ÇOCUĞUMA NE DİYECEĞİM'Basın açıklaması yapılırken sağlık görevlilerinin müdahale ettiği anne F.Y. de açıklama sonunda hastaneye kaldırıldı. Anne F.Y., ambulansa alınırken, “Allah rızası için ben şimdi ne diyeyim çocuğuma. Her şey var. Adli tıp raporu var. Kamera kayıtları var. Nasıl beraat ettirdiniz. Nasıl? Benim bir çocuğum var. Dışarıda bir sürü çocuk var. Gidip hakime mi yalvarayım" dedi.

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