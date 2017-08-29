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Kızına cinsel istismardan tutuklandı

SAMSUN'un Çarşamba İlçesi'nde öz kızı, 17 yaşındaki R.K'ya 7 yıl cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen babası, 47 yaşındaki İsmail K., tutuklandı. Çarşamba İlçesi, Çay Mahallesi’nde oturan İsmail K. kızı R.K.'yı evlenmek...

Kızına cinsel istismardan tutuklandı
SAMSUN'un Çarşamba İlçesi'nde öz kızı, 17 yaşındaki R.K'ya 7 yıl cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen babası, 47 yaşındaki İsmail K., tutuklandı.
Çarşamba İlçesi, Çay Mahallesi’nde oturan İsmail K. kızı R.K.'yı evlenmek için isteyen gence vermedi. İsmail K., evlenmeyi isteyen kızı R.K'yı döverek hastanelik etti. Hastanedeki tedavisi tamamlanan R.K., polise verdiği ifadede başından geçenleri anlatarak babasının 7 yıl boyunca kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesinin alınması ardından adliyeye sevk edilen baba İsmail K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Savcılık ifadesi ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen baba İsmail K., tutuklandı.

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