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Kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis alan sanığa eşini öldürmekten müebbet istendi

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, 8 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla şikayetçi olan eşi Döndü Ş.'yi (41), sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Şükrü Ş. (39) hakkında cinayet suçundan yargılandığı...

GÜVENLİK 24.12.2019, 15:12 24.12.2019, 15:22
Kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis alan sanığa eşini öldürmekten müebbet istendi

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, 8 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla şikayetçi olan eşi Döndü Ş.'yi (41), sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Şükrü Ş. (39) hakkında cinayet suçundan yargılandığı davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Şükrü Ş., 'cinsel istismar' suçundan tutuksuz yargılandığı davada, 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.  
Döndü Ş., 2008 yılında evlendiği eşi Şükrü Ş.'ye, 2018 yılında şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Döndü Ş., kızını da alarak annesinin evine yerleşti. İkinci çocuğuna hamile olduğunu öğrenince, davayı geri çekerek, boşanmaktan vazgeçti. Bu süreçte ikinci çocuğunu dünyaya getiren Döndü Ş., 3 Ocak 2019 günü eşinden, kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Şükrü Ş., 5 Ocak 2019 günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 'Cinsel istismar' suçundan yürütülen soruşturma sonunda Şükrü Ş. hakkında 'cinsel istismar' suçundan Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Şükrü Ş. hakkında şikayetinden vazgeçmesi yönünde tehdit ettiği eşinin başvurusu üzerine de Ankara 10'uncu Aile Mahkemesi'nce uzaklaştırma kararı verildi. Ancak tehditlerinden vazgeçmeyen Şükrü Ş., 18 Şubat'ta, kızını okula bırakan Döndü Ş.'yi takip ederek, sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Tutuklanarak cezaevine konulan Şükrü Ş. hakkında cinayet suçundan ikinci bir dava açıldı.
CİNAYET DAVASINDA 3’ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Geçtiğimiz hafta 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan yargılandığı davada 30 yıl hapis cezasına çarptırılan Şükrü Ş.'nin cinayet suçundan yargılanmasına devam edildi. Ankara 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 3'üncü duruşmada, tanık ifadeleri alındı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı. Savcı, Şükrü Ş.'nin 'eşini tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. 'Ateşli silahlar kanuna muhalefet' suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.
Mütalaaya karşı söz verilen sanık Sanık Şükrü Ş. ve avukatı, savunma için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme, duruşmayı erteledi.

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