Kızına 'cinsel istismar'dan 30 yıl alan sanığa eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, 8 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olan eşi Döndü Şengül'ü (41), sokak ortasında tabanca ile öldüren Şükrü Şengül (39), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Şükrü Şengül'e, kızına yönelik 'cinsel istismar' suçundan tutuksuz yargılandığı davada ise 30 yıl hapis cezası verilmişti.

Döndü Şengül, 2008 yılında evlendiği eşi Şükrü Şengül'e, 2018 yılında şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Döndü Şegnül, kızını da alarak annesinin evine yerleşti. Dava sürerken ikinci çocuğuna hamile olduğunu öğrenen Döndü Şengül, davayı geri çekerek boşanmaktan vazgeçti. Bu süreçte ikinci çocuğunu da dünyaya getiren Döndü Şengül, 3 Ocak 2019'da kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle eşinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Şükrü Şengül, 5 Ocak 2019'da çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinsel istismar' suçundan dava açılan Şükrü Şengül hakkında, şikayetinden vazgeçmesi için tehdit ettiği eşinin başvurusu üzerine uzaklaştırma kararı da verildi. Ancak tehditlerinden vazgeçmeyen Şükrü Şengül, 18 Şubat 2019'da, kızını okula bırakan Döndü Şengül'ü takip ederek, sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Şükrü Şengül, mahkemece tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ DOSYADA

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Şükrü Şengül, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Döndü Şengül'ü ailesinin avukatı Neslihan Ceylan, sanığın cinayetten önce eşini takip ettiğini, olayın yaşandığı sokaktaki marketin güvenlik kamera görüntülerinin, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini ortaya koyduğunu ileri sürdü. Avukat Ceylan, bu nedenle hükmün 'eşi tasarlayarak öldürmek' suçundan kurulmasını, duruşmalarda pişmanlık belirtisi göstermemesi nedeniyle de cezadan iyi hal indirimi uygulanmamasını talep etti. Sanık avukatı ise suçun ağır tahrik altında işlendiğini, tasarlama olmadığını belirterek verilecek cezadan indirim yapılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Şükrü Şengül'e 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme, sanığa ayrıca 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 2 yıl hapis ve bin lira adli para cezası verdi.

MARKETTEN ALIŞVERİŞ YAPMIŞ

Müşteki avukatının mahkemeye delil olarak sunduğu güvenlik kamerası görüntülerinde, sanık Şükrü Şengül'ün, olaydan kısa süre önce eşini öldürdüğü sokaktaki markete girdiği, alışveriş yaptıktan sonra marketten çıktığı görüldü. Sanık Şükrü Şengül, kızına yönelik 'cinsel istismar' suçundan yargılandığı Ankara 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde de 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



