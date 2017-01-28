Kızıltepe'de sosyal medyada terör propagandasına 4 tutuklama

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), () - MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'nde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kızıltepe İlçesi'nde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen kişilere yönelik, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, A.A., C.B., N.Y., M.A. ve V.N adlı kişiler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A,, C.B., N.Y. ve M.A. tutuklandı, V.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





