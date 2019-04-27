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Kızıltepe'de kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

KIZILTEPE(Mardin),() - MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, DİCLE Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri, kaçak elektrik kontrolü için gittikleri mahallede bir grubun taşlı ve yumruklu saldırısına uğradı. Olayda 6 kişi gözaltına...

Kızıltepe'de kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

KIZILTEPE(Mardin),() - MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, DİCLE Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri, kaçak elektrik kontrolü için gittikleri mahallede bir grubun taşlı ve yumruklu saldırısına uğradı. Olayda 6 kişi gözaltına alındı. 
Kızıltepe ilçesine bağlı Çetinler Mahallesi'nde 18’i tarımsal sulama 35’i ise mesken olmak üzere 53 abonenin kaçak elektrik kullandığını tespit eden DEDAŞ ekipleri, kontrol yapmak üzere bölgeye geldi. Ekipler, yaptıkları incelemede, mahallede abonesiz tüketicilerin de bulunduğunu ve abonelerin 2,5 milyon lira ödenememiş elektrik borcu olduğunu belirledi. Jandarma eşliğinde kaçak kontrolü yapan DEDAŞ ekibi, bu sırada bir grubun saldırısına uğradı. Çıkan olaylarda, 10 DEDAŞ personeli yumruk ve taşlı saldırıda yaralandı. Jandarma, saldırıyı gerçekleştiren 6 kişiyi gözaltına aldı. 
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