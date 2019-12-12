Flaş HaberSon dakika... Yunanistan'da deprem...
Son Dakika
Ağrı'da Jandarma Özel Harekat tarafından teröristlere yönelik düzenlenen operasyon jandarmanın kafa kamerasında
Kızıltepe'de görevden alınan HDP'li Yılmaz ile yardımcısına gözaltı
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde haklarındaki terör soruşturması kapsamında Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz ile yardımcısı Dilber Sulhan gözaltına alındı. Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Nilüfer...
GÜVENLİK 12.12.2019, 14:04
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde haklarındaki terör soruşturması kapsamında Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz ile yardımcısı Dilber Sulhan gözaltına alındı.
Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz ile yardımcısı Dilber Sulhan, İçişleri Bakanlığı'nca haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle 4 Kasım’da görevlerinden alındı. Polisler, soruşturma kapsamında Yılmaz ile Sulhan'ı bu sabah evlerinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz ile yardımcısı Dilber Sulhan, İçişleri Bakanlığı'nca haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle 4 Kasım’da görevlerinden alındı. Polisler, soruşturma kapsamında Yılmaz ile Sulhan'ı bu sabah evlerinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
14°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
|İmsak
|06:41
|Güneş
|08:13
|Öğle
|13:03
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|14
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|16
|22
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|16
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9