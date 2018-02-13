Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı  Erdoğan Suudi Arabistan Kralı ile görüştü 
Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile...
Diyarbakır'da polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı
Polis noktasına el yapımı patlayıcı...
Başbakan Yıldırım mevkidaşı Çipras ile görüştü 
Başbakan Yıldırım, Çipras ile görüştü 
"Kolsuz Agop" hayatını kaybetti

Kızıltepe'de ABD ve İtalyan menşeli tabancalar ele geçirildi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, polisin yaptığı çalışmalarda aralarında 2'si ABD, 2'si İtalyan yapımı olmak üzere toplam 8 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda şarjör ve mermi ele geçirildi. Mardin Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe...

Kızıltepe'de ABD ve İtalyan menşeli tabancalar ele geçirildi
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, polisin yaptığı çalışmalarda aralarında 2'si ABD, 2'si İtalyan yapımı olmak üzere toplam 8 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda şarjör ve mermi ele geçirildi.
Mardin Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, 3-13 Şubat tarihleri arasında ilçe merkezinde yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. 2'si ABD, 2'si İtalyan yapımı olmak üzere toplam 8 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda şarjör ve merminin ele geçirildiği belirtilen açıklama şöyle:
"Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile asayiş olaylarının önlenmesine yönelik Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce 03.02.2018-13.02.2018 tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında; 1 adet Zoraki R 1 marka kurusıkı toplu tabanca, 1 adet 7.65 Çapında U.S.A ibareli tabanca, 1 adet 7.65 Çapında LLAMA marka tabanca ve şarjörü içerisinde 6 (altı) adet fişek, 1 adet 7.65 Çapında U.S.A ibareli tabanca, 1 adet Sarsılmaz Tongfoglio Made In İtaly marka tabanca ve silaha ait 2 (iki) adet şarjör ile 29 (yirmi dokuz) adet fişek, 1 adet 7.65 Çapında Browning marka tabanca ve tabancaya ait 6 (altı) adet fişek, 1 adet Zoraki Mod 914 marka kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 5 (beş) adet fişek, 1 adet Blow marka kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 47 (kırk yedi) adet fişek olmak üzere toplam 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş olup, şüpheli şahıslar ve silahlar hakkında gerekli adli-idari işlemler başlatılmıştır. İlimiz genelinde her türlü asayiş olayının engellenmesine yönelik yürütmekte olduğumuz çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir." 

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314