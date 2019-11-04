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Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Yılmaz'a uzaklaştırma
MARDİN'in Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz, terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldı. Valilik, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirdi. Valilikten yapılan...
GÜVENLİK 04.11.2019, 08:43
MARDİN'in Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz, terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldı. Valilik, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz'ın hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, Yılmaz'ın yerine Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ın Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildiği ifade edildi.
Görevlendirme üzerine polisler belediye önünde güvenlik önlemi aldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz'ın hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, Yılmaz'ın yerine Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ın Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildiği ifade edildi.
Görevlendirme üzerine polisler belediye önünde güvenlik önlemi aldı.
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