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Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Yılmaz'a uzaklaştırma (2)
YILMAZ AYRILDI, KAYMAKAM GÖREVE BAŞLADI Mardin Valiliği'nce, hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınan Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz, belediyeden ayrıldı. Polisler ise çevresinde güvenlik önlemi...
GÜVENLİK 04.11.2019, 09:44
YILMAZ AYRILDI, KAYMAKAM GÖREVE BAŞLADI
Mardin Valiliği'nce, hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınan Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz, belediyeden ayrıldı. Polisler ise çevresinde güvenlik önlemi aldıkları belediyede inceleme yaptı.
Valilik tarafından Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam ise belediye binasına geçip, birim amirleriyle toplantı yaptıktan sonra göreve başladı.
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