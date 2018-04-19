Kızılırmak'ta arandı, evinde bulundu

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, iddiaya göre Kızılırmak Nehri sazlık alanında bir kişinin imdat çığlıklarının duyulduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Ancak yapılan aramalarda çığlık atarak yardım istediği ileri sürülen M.G.'nin (25) evinde olduğu ortaya çıktı.

Olay, Kızılırmak Nehri sedde yolu üzerinde dün akşam meydana geldi. Polisi arayan bir kişi, nehrin sazlık bölümünde mahsur kalan genç bir erkek sesi duyduğunu ve yardım çığlıkları attığı ihbarında bulundu. Olay yerine çok sayıda polis, İtfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucunda herhangi biri bulunamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri nehrin kıyısında park halinde olan motosikletle ilgili inceleme başlattı. Motosikletin M.G.'ye ait olduğu belirlendi. M.G.'nin motosikleti ile sazlıkta alkol aldıktan sonra mahsur kaldığı, kardeşinden yardım istediği ortaya çıktı. Kardeşinin de gelerek M.G.'yi evine götürdüğü belirlendi.



FOTOĞRAFLI

