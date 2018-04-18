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Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

SAMSUN'un Bafra ilçesinde iddiaya göre Kızılırmak nehri sazlık alanda bir kişinin imdat çığlıklarının duyulduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Nehir boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamadı.  Olay Bafra ilçesi Kızılırmak...

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi
SAMSUN'un Bafra ilçesinde iddiaya göre Kızılırmak nehri sazlık alanda bir kişinin imdat çığlıklarının duyulduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Nehir boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamadı. 
Olay Bafra ilçesi Kızılırmak Nehri sedde yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi polis ekiplerine nehrin sazlık bir bölümünde mahsur kalan iki kişinin sesini duyduğu ve yardım çığlıkları attığı gerekçesiyle ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis İtfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucunda herhangi bir ses ve kişi bulunamadı. Irmağın sazlık bölümünde ses duyduğunu iddia eden ihbarcı polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola alındı. İhbarcının verdiği ilk ifadeye göre ise ırmağın sazlık bölümünde imdat çığlıkları duyduğu gerekçesiyle polis ekiplerini arayıp yardım istediklerini belirtti. Olayla ilgili arama çalışması sürüyor.

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