Kızı öldürülen anne, sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi

İZMİR’in Konak ilçesinde, boşandığı Üsküdar Kulaksız'ı (40) kabloyla boğarak öldürmekten ömür boyu hapsi istenen tutuklu sanık Mürşit Sam’ın (46) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada gözyaşlarına boğulan anne Satı Kulaksız, sanığa indirim yapılmadan en üst sınırdan ceza verilmesi isteyip, "Kızımın katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Olay, geçen yıl 6 Mayıs'ta saat 04.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi 22 Sokak'ta meydana geldi. Mürşit Sam, bir süre önce kendisinden boşanıp, 3 çocuğuyla yaşamaya başlayan ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde mimarlık bölümünde okuyan Üsküdar Kulaksız ile konuşmak için evine gitti. Eski eşinin konuşma isteğini önce kabul etmeyen Kulaksız, çocuklarının uyanmaması için Sam'ın eve girmesine izin verdi. Mürşit Sam, evdeki tartışma sırasında Üsküdar Kulaksız'ı kabloyla boğarak öldürdü, ardından da polisi arayarak ihbarda bulundu. Eve gelen ekiplerce gözaltına alınan Sam, tutuklandı. Mürşit Sam hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Mürşit Sam, öldürülen Üsküdar Kulaksız'ın ailesi ile tarafların avukatları katıldı. Sanık Sam, kızının poliste verdiği ifadesinde söylediklerinin hatırlatılması üzerine, "Kızıma ifadesinde yalan söyletmişler. Kızımın ifadesini kabul etmiyorum. Eşimin ailesinden özür diliyorum" dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen, olayın yaşandığı apartman sakini ve yöneticisi Nalan Yener ise "Sanık eve pek gelmezdi. Biz onları evli olarak biliyorduk. Üsküdar olay yaşanmadan önceki zamanlarda çok tedirgindi. Ancak bu tedirginliğini çocukları korkmasın diye hissettirmezdi. Çocuklarıyla birlikte yaşam mücadelesi veren düzgün bir insandı. Hem çocuklarına bakıp hem de üniversite öğrenimini devam ettiriyordu" diye konuştu.

Öldürülen kadının annesi Satı Kulaksız ise gözyaşları içinde, sanığa indirim uygulanmamasını isteyip, "Kızımın katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diyerek feryat etti.

Sanık Mürşit Sam’ın, Üsküdar Kulaksız’ı kabloyla tasarlayarak öldürdüğünü söyleyen ailenin avukatı, en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Savcı ise mütalaasında cinayetin işleniş biçimi ve deliller göz önüne alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamını ve 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

Üsküdar Kulaksız’ın öğrenim gördüğü İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki Mor Kolektif Kulübü'nün üyeleri, duruşma sonrasında adliye önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Nagehan Sümen, şunları söyledi:

"Bir üniversite öğrencisi, bir anne, gencecik bir insan Üsküdar Kulaksız, boşandığı eşi Mürşit Sam tarafından katledildi. Geriye 3 çocuk, acılı bir aile ve büyük bir utanç kaldı. Bir kadınımızı daha koruyamamanın, onu katilden kurtaramamanın vermiş olduğu utanç. Katilin ifadesinde geçen cümleler tanıdıktı; ‘Onu çok seviyordum, ona zarar gelmesini istemiyordum.’ Tahrik edildiğini ima ederek cinayetleri meşrulaştırmaya çalışan zihniyetlere istediklerini vermeyeceğiz. Kader, yazgı gibi basite indirgemeye çalışılan, türlü bahanelerle suçu kadınların üstüne yıkmaya çalışan zihniyeti değiştirmek için, şiddetin her türlüsünden uzak bir devlet politikası için, katillerin, istismarcıların, tacizcilerin en ağır cezaları almaları ve toplumda aynı olayların tekrarının engellenmesi için bizler buradayız. Hep burada olacağız. Üsküdar Kulaksız 40 yaşındaydı. Üniversitede mimarlık öğrencisiydi. Kendi ayakları üzerinde durabilen, hayatta geç diye bir şey olmadığını bilen güçlü bir kadındı, boşanmasının ardından körelmiş zihniyetlerin istediği gibi yapmamış, çalışmış, kazanmış, başarmıştı. Bizler burada Üsküdar’ın haklarını savunmaya, katilin bir gün daha fazla ceza alması için gece gündüz çabalamaya, geri çekilmemizi bekleyenlere inat koşmaya, susmamızı bekleyenlere inat konuşmaya ve dünyayı kahkahalarımızla çınlatmaya devam edeceğiz. Buradan tüm üniversite öğrencilerine sesleniyoruz; şiddetin, tacizin, tecavüzün hiçbir nedeni olamaz! Üniversitelerde de bu tür olayların yaşandığının farkındayız ve sizlerin yanındayız! Bizler her zaman olduğu gibi istediğimiz kıyafetle istediğimiz yerde istediğimiz kişilerle olmaya devam edeceğiz."

Grup, açıklamanın ardından adliyeden ayrıldı.



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