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Kızdığı motosikletini dereye attı, jandarma ve AFAD seferber oldu

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, derede bulunan motosiklet AFAD ve polisi harekete geçirdi. AFAD'ın arama çalışması başlattığı sürücü Z.Ç.'nin kızdığı için motosikletini dereye attığı ortaya çıktı. Arifiye ilçesi Gölbaşı...

Kızdığı motosikletini dereye attı, jandarma ve AFAD seferber oldu
SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, derede bulunan motosiklet AFAD ve polisi harekete geçirdi. AFAD'ın arama çalışması başlattığı sürücü Z.Ç.'nin kızdığı için motosikletini dereye attığı ortaya çıktı.
Arifiye ilçesi Gölbaşı mevkiinde bugün öğle saatlerinde sazlık ve balçık olan deredeki motosikleti gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Motosiklet vinç ile çıkarılırken, sürücünün kaza yaptığı ve derede olabileceği ihtimali üzerine arama çalışması başlattı. 
Çalışmalar sürerken, polis şase numarasından motosikletin sahibinin Z.Ç. (57) olduğunu belirledi. Telefonla ulaşılan Z.Ç., kendisinin iyi olduğunu ve motosikletini kızdığı için dereye attığını belirtti.
Bunun üzerine arama çalışmaları sonlandırıldı.

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