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Kızakla kayarken bacağına demir saplandı

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde kızakla kayarken inşaat demirlerinin üzerine düşüp, bacağına demir saplanan 15 yaşındaki Fatih Pınar, hastanede tedaviye alındı. Olay, 4 Temmuz Mahallesi Şehit...

Kızakla kayarken bacağına demir saplandı

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde kızakla kayarken inşaat demirlerinin üzerine düşüp, bacağına demir saplanan 15 yaşındaki Fatih Pınar, hastanede tedaviye alındı.
Olay, 4 Temmuz Mahallesi Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu'nun yakınında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte kızakla karla kaplı bayırdan kayan Fatih Pınar, aşağıdaki bir inşaatın önünde bulunan demirlerin üstüne düştü. Bacağına demir saplanan Fatih Pınar yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Fatih Pınar'ı bacağına saplanan demirlerden kurtardı.
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Fatih Pınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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