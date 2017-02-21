Kız yüzünden tartıştığı kişiyi, bacaklarından bıçakladı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da 20 yaşındaki Jilyan A., kız arkadaş yüzünden çıkan tartışmada, 24 yaşındaki Emre Yücel'i bacaklarından bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay 6 gün önce İlkadım İlçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Emre Yücel, Jiyan A.'nın kız arkadaşını cep telefonundan arayıp arkadaşlık teklif etti. Olayı öğrenen şüpheli, Emre Yücel'i cep telefonundan arayıp buluşmak istediğini söyleyip adres verdi. Olay yerinde bir araya gelen ikili arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Jilyan A., Yücel'i dövüp her iki bacağından bıçaklayıp kaçtı. Yaralı, ambulans ile kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis şüpheliyi dün yakalayıp gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Jiyan A. savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.

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