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Kız torununa cinsel istismardan tutuklandı

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde 60 yaşındaki H.T., kız torunu 14 yaşındaki E.T.'ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Çerkezköy'ün İstasyon Mahallesi'nde oturan ortaokul...

Kız torununa cinsel istismardan tutuklandı

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde 60 yaşındaki H.T., kız torunu 14 yaşındaki E.T.'ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Çerkezköy'ün İstasyon Mahallesi'nde oturan ortaokul öğrencisi E.T., ailesine, karşı dairede oturan dedesi H.T.'nin kendisine defalarca cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Ailenin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan H.T., tutuklananarak cezaevine konuldu.
Cinsel istismara uğradığı belirtilen kız ise ailesine teslim edildi.

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