Kız öğrenciye tecavüz olayında 4 öğrenci tutuklandı, 2 okul yöneticisi açığa alındı

BURSA'nın İznik İlçesinde bir lisede eğitim gören ve kısmi algılama güçlüğü çektiği belirten genç kıza tecavüz ettiği öne sürülen 4 liseli tutuklanırken, okul müdürü Ahmet Yıldırım ile okul müdür yardımcısı Hayati Okur açığa alındı.İznik'te lise 2'nci sınıfa giden M.B.'ye tecavüz ettiği öne sürülen 2'si aynı okuldan, diğerleri bir başka lisede okuyan 4 zanlı, genç kızın yaşadıklarını ailesine anlatması sonucu gözaltına alındı. Algılama güçlüğü çeken genç kıza tecavüz ettiği öne sürülen adları açıklanmayan 17 yaşındaki 4 zanlı, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. İznik Kaymakamlığınca soruşturma kapsamında Okul Müdür Vekili Ahmet Yıldırım ile okulda yurtlardan sorumlu Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hayati Okur açığa alındı.