Kız öğrenciye cinsel istismarla suçlanan servis şoförüne gözaltı (2)

TUTUKLANDI
Uzunköprü'de kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI Uzunköprü'de kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
14 Mart 2019 Perşembe 17:39
TUTUKLANDI
Uzunköprü'de kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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