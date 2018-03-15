Kız öğrencilere taciz iddiasıyla gözaltına alınan bakkal, adliyeden serbest kaldı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, ortaokulun yakınında bakkal işleten İ.A., kız öğrencilere tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçeye bağlı Turgutlar Mahallesi'ndeki ortaokulda okuyan bazı kız öğrencilere, yakında bakkal işleten İ.A.'nın tacizde bulunduğu iddia edildi. Olayı öğrenen ailelerin şikayeti sonrası Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.A.'yı gözaltına aldı. Tacize uğradığı öne sürülen kız öğrenciler de Çocuk Büro Amirliği'nde ifade verdi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İ.A., nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, ortaokulun yakınında bakkal işleten İ.A., kız öğrencilere tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.