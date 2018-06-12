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Kız kardeşini kaçıran gencin ağabeyini öldüren şüpheli, teslim oldu

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde kız kardeşini kaçıran gencin ağabeyi Erhan Çalışkan'ı (32) tabancayla vurarak öldüren Emrullah Baran (23), polise teslim oldu. Olay, dün öğleden sonra 600 Evler Mahallesi’nde meydana gledi. Yeni Mahalle’de...

Kız kardeşini kaçıran gencin ağabeyini öldüren şüpheli, teslim oldu
BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde kız kardeşini kaçıran gencin ağabeyi Erhan Çalışkan'ı (32) tabancayla vurarak öldüren Emrullah Baran (23), polise teslim oldu.
Olay, dün öğleden sonra 600 Evler Mahallesi’nde meydana gledi. Yeni Mahalle’de oturan Çalışkan ve Baran aileleri arasında geçen yıl kız kaçırma meselesi yüzünden husumet oluştu. Bu nedenle zaman zaman aileler arasında tartışma yaşandı. Dün Emrullah Baran ile babası, kız kardeşini kaçıran gencin ağabeyi Erhan Çalışkan'ın bir kahvehanede olduğunu öğrendi. Kahvehanenin önüne giden baba ile oğlu, Erhan Çalışkan'ın dışarı çıkmasını bekledi. Emrullah Baran, bir süre sonra kahvehaneden çıkan Çalışkan'a 9 el ateş etti. Vücuduna isabet eden 7 kurşunla yaralanan Erhan Çalışkan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olay yerinden, babasıyla birlikte 10 AKZ 25 plakalı beyaz bir araçla kaçan Emrullah Baran, Bandırma Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Baran'ın babasının da arandığı bildirildi.

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