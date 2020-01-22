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Kız kardeşine 'İstersen seni de öldüreyim' dedi, intihar etti
GÜVENLİK 22.01.2020, 17:13
ADANA'da, bakkal Selahattin B. (25) dükkanında, kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedikten sonra elindeki tabancayı başına ateşledi. Bakkal, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 05.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah erken saatte bakkal dükkanını açan Selahattin B., iddiaya göre, ruhsatsız tabancasını çekmeceden çıkartıp, oynamaya başladı. Bu sırada bakkalın önüne ürünleri çıkartan kız kardeşi Sinem B.'ye (22) "İstersen seni de öldüreyim" dedi. Genç kız, ağabeyinin şaka yaptığını düşünürken, Selahattin B., tabancayı başına dayayarak, ateşledi. Sinem B.'nin çığlıkları üzerine bakkala gelen yakınları, ağır yaralı Selahattin B.'yi özel otomobille Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Hemen yoğun bakıma alınan genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ailesine ait yüklü miktarda paraya harcadığı ileri sürülen B.'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, 05.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah erken saatte bakkal dükkanını açan Selahattin B., iddiaya göre, ruhsatsız tabancasını çekmeceden çıkartıp, oynamaya başladı. Bu sırada bakkalın önüne ürünleri çıkartan kız kardeşi Sinem B.'ye (22) "İstersen seni de öldüreyim" dedi. Genç kız, ağabeyinin şaka yaptığını düşünürken, Selahattin B., tabancayı başına dayayarak, ateşledi. Sinem B.'nin çığlıkları üzerine bakkala gelen yakınları, ağır yaralı Selahattin B.'yi özel otomobille Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Hemen yoğun bakıma alınan genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ailesine ait yüklü miktarda paraya harcadığı ileri sürülen B.'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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