Kız kardeşi ve eniştesini öldürdükten sonra intihar etti (1)

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Mithat Memiş arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği kız kardeşi ve 2 eniştesini av tüfeği ile ateş ederek vurdu. Kız kardeşi ile bir eniştesinin ölümüne, diğerinin ise yaralanmasına neden olan Mithat Memiş daha sonra aynı tüfekle intihar etti. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, ekipler olay yerinde inceleme bulunuyor.