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Kız istemeye giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 3 yaralı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - ERZİNCAN’da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaçlara vurarak, şarampole yuvarlandı. Kazada 6 aylık hamile kadın ile kayınvalidesi yaşamını yitirdi, 2 çocuğu ve kayınpederi ise yaralandı.  Kaza,...

Kız istemeye giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 3 yaralı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - ERZİNCAN’da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaçlara vurarak, şarampole yuvarlandı. Kazada 6 aylık hamile kadın ile kayınvalidesi yaşamını yitirdi, 2 çocuğu ve kayınpederi ise yaralandı. 
Kaza, dün akşam saatlerinde, Erzincan- Erzurum yolunun 77'nci kilometresindeki Kargın beldesi yakınlarında meydana geldi. Rasim Demirtaş (66) yönetimindeki 06 CCR 96 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, ağaçlara vurarak, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücünün eşi Naciye Demirtaş (67) yaşamını yitirdi. Rasim Demirtaş ile 6 aylık hamile gelini Emine (39), torunları Yasin (14) ve Şüheda (11) ise otomobilde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2'si çocuk 4 kişi, AFAD ekiplerince yaralı kurtartıldı. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Emine Demirtaş ile karnındaki 6 aylık bebeği, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Demirtaş ailesinin, kız istemek için Ankara’dan Erzurum’a gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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