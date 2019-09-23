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Kız çocuklarına istismarda bulunup, fuhşa zorlayan şüpheli tutuklandı
AKSARAY'da kaçırdığı kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduktan sonra fuhuşa zorladığı iddiasıyla aranan Ali Mun (28), Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki çocuklara...
GÜVENLİK 23.09.2019, 17:25
AKSARAY'da kaçırdığı kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduktan sonra fuhuşa zorladığı iddiasıyla aranan Ali Mun (28), Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki çocuklara yönelik ‘cinsel istismarda bulunmak’, ‘fuhuşa zorlama’ ve ‘çocuk kaçırma’ suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Ali Mun'un kentte olduğunu tespit etti. Polis, düzenlediği operasyonla Mun'u yakalayarak, gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki çocuklara yönelik ‘cinsel istismarda bulunmak’, ‘fuhuşa zorlama’ ve ‘çocuk kaçırma’ suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Ali Mun'un kentte olduğunu tespit etti. Polis, düzenlediği operasyonla Mun'u yakalayarak, gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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