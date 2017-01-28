Kız çocuğu çatıda intihara kalkıştı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, iki katlı evlerinin çatısına çıkıp tabanca ve ekmek bıçağıyla intihara kalkışan 13 yaşındaki K.B., polisin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Şemikler Mahallesi 3060 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen K.B. adlı kız çocuğu, kuru sıkı tabanca ve ekmek bıçağıyla yaşadığı iki katlı evin çatısına çıktı. Silahla havaya ateş açıp bağıran kız çocuğunu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. K.B'nin atlama ihtimaline karşın itfaiye ekipleri aşağıya şişme branda açarak önlem aldı. Polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı kız çocuğu, bir ara silahı başına doğrulttu. Ailesiyle görüşmek istemeyen K.B.'yi ikna etmek için çatıya çıkan eski komşusu Sevda Sarıkürkçü'nün de çabaları sonuçsuz kaldı. Yaklaşık 1.5 saat sonra polis, bir anlık dalgınlığından yararlandığı K.B.yi etkisiz hale getirdi.

Annesi Zübeyde B., kızının çatıdan indirilmesi sırasında fenalık geçirdi. Kız çocuğu, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Eski komşusu Sevda Sarıkürkçü, K.B'nin ailesinin maddi sıkıntıları olduğunu ve bundan etkilendiği söyledi.