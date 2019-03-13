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Kız arkadaşının annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, barışmak için gittiği evlerinde kavgalı olduğu kız arkadaşı Merve Yün (19) ile babası Fahri Yün'ü (57) yaralayıp, annesi Fadime Yün'ü (52) de öldürdüğü ididasıyla yargılanan Yusufcan Özalp (19) hakkında...

Kız arkadaşının annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, barışmak için gittiği evlerinde kavgalı olduğu kız arkadaşı Merve Yün (19) ile babası Fahri Yün'ü (57) yaralayıp, annesi Fadime Yün'ü (52) de öldürdüğü ididasıyla yargılanan Yusufcan Özalp (19) hakkında duruşma savcısı, ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.
Olay, geçen 4 Haziran'da Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Yusufcan Özalp, kavgalı olduğu kız arkadaşı Merve Yün ile barışmak için evine gitti. Ancak Özalp ile genç kızın ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özalp, elindeki bıçakla, anne Fadime Yün'ü göğsünden bıçaklayarak, öldürdü. Baba Fahri Yün ve Merve Yün'ü de yaraladı. Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek, teslim olan Yusufcan Özalp, tutuklandı. Hakkında ‘kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve 'yaralama' suçlarından dava açıldı.
İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Yusufcan Özalp, olayda yaralanan Fahri Yün ve Merve Yün ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Yusufcan Özalp'in, Fadime Yün'ü 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Fahri Yün'e karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, Merve Yün'e karşı da 'yaralama' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. 
Sanık ile avukatının, son savunmalarını hazırlamak için süre istediği duruşma, ertelendi.

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