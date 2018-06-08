Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
“Türkiye’de yaklaşık 4 milyon NASH hastası var”
“Türkiye’de 4 milyon NASH hastası...
Bakan Soylu'dan apolet açıklaması
Soylu'dan çok sert 'apolet' açıklaması
İnce: Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim
Muharrem İnce: 24 saat içinde...

Kız arkadaşını öldürüp, teslim oldu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan İsmail Çul (36), kız arkadaşı Müge Çoban'ı (22) bıçaklayarak öldürdü, sonra polise giderek teslim oldu. Çınar Polis Merkezi'ne bu sabah giden İsmail Çul, kız arkadaşını öldürdüğünü...

Kız arkadaşını öldürüp, teslim oldu
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan İsmail Çul (36), kız arkadaşı Müge Çoban'ı (22) bıçaklayarak öldürdü, sonra polise giderek teslim oldu.
Çınar Polis Merkezi'ne bu sabah giden İsmail Çul, kız arkadaşını öldürdüğünü söyledi. İsmail Çul'u gözaltına alan polis ekipleri, verdiği adres bilgileri doğrultusunda Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 790 Sokak'ta bulunan apartmanın 4'üncü katındaki daireye gitti. Kapıyı açan polis ekipleri, kuaförlük yapan Müge Çoban'ı, yatakta yüzü morluklar içinde ve göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Çoban'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmail Çul'un sorgusunun sürdüğü belirtildi. Polis, olayal ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325