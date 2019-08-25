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Kız arkadaşını darp eden şüpheli adli kontrol şartı ile serbest
BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki gün önce otomobilde tartıştığı kız arkadaşını darp eden şüpheli Serkan K., çıkarıldığı mahkemece adyi kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olay, gecen Cuma günü İnegöl İlçesine bağlı...
GÜVENLİK 24.08.2019, 22:49
BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki gün önce otomobilde tartıştığı kız arkadaşını darp eden şüpheli Serkan K., çıkarıldığı mahkemece adyi kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Olay, gecen Cuma günü İnegöl İlçesine bağlı Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan K. otomobille gezmeye çıktığı kız arkadaşı Fatma Y. ile tartıştı. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Serkan K., iddiaya göre Fatma Y.'yi cep telefonu ile darbetti, ardından mezarlık önünde otomobilden attı. Kanlar içerisimnde kalan Fatma Y., durumu 155'e bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ekiplerinin haber vermesi üzerine Fatma Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDI
Polisin olayla ilgili sürdürdüğü çalışmada yakalanan şüpheli Serkan K., bugün İnegöl Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Mahkeme'ye çıkarılan Serkan K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Olay, gecen Cuma günü İnegöl İlçesine bağlı Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan K. otomobille gezmeye çıktığı kız arkadaşı Fatma Y. ile tartıştı. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Serkan K., iddiaya göre Fatma Y.'yi cep telefonu ile darbetti, ardından mezarlık önünde otomobilden attı. Kanlar içerisimnde kalan Fatma Y., durumu 155'e bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ekiplerinin haber vermesi üzerine Fatma Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDI
Polisin olayla ilgili sürdürdüğü çalışmada yakalanan şüpheli Serkan K., bugün İnegöl Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Mahkeme'ye çıkarılan Serkan K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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