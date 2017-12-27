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Kız arkadaşını beklerken öldürüldü

Halil ATAŞ/İZNİK (Bursa), () - BURSA’nın İznik ilçesinde zeytinlik alanda kız arkadaşını beklerken, 2 kişinin silahlı saldırıya uğrayan Hüseyin Koç (25) yaşamını yitirdi. Olay, İznik ilçesi Mezbahane yolu Karataş mevkiinde meydana...

Kız arkadaşını beklerken öldürüldü

Halil ATAŞ/İZNİK (Bursa), () - BURSA’nın İznik ilçesinde zeytinlik alanda kız arkadaşını beklerken, 2 kişinin silahlı saldırıya uğrayan Hüseyin Koç (25) yaşamını yitirdi.
Olay, İznik ilçesi Mezbahane yolu Karataş mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Koç, arkadaşı Eşref Coşkun ile birlikte buluşmak için sözleştiği kız arkadaşını beklerken, yanlarına 2 kişi geldi. Kimliği belirsiz kişilerden biri, tabancasını çıkarıp, Koç'a tek el ateş etti. Hüseyin Koç, göğsüne isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı, Eşref Coşkun’u da döven şüpheliler kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 35 dakika boyunca kalp masajı yaptıkları Hüseyin Koç’u Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ancak Hüseyin Koç, doktorların tüm çabasına karşın hayata döndürülemedi.
Eşref Coşkun'un ifadesine başvuran polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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