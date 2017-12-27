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Kız arkadaşını beklerken öldürüldü (2)

ŞÜPHELİLER GEMLİK'TE YAKALANDI Bursa’nın İznik ilçesinde kız arkadaşını bekleyen Hüseyin Koç'un, öldürülmesi olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin bir minibüsle kaçtığını tespit etti. Plaka Takip...

Kız arkadaşını beklerken öldürüldü (2)

ŞÜPHELİLER GEMLİK'TE YAKALANDI
Bursa’nın İznik ilçesinde kız arkadaşını bekleyen Hüseyin Koç'un, öldürülmesi olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin bir minibüsle kaçtığını tespit etti. Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) aracın Gemlik ilçesine gittiğini saptayan ekipler, ilçede dört ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarla cinayet şüphelisi 17 yaşındaki C.Y. ile olaya karıştıkları belirtilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli C.Y. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çok şükür hırsızlık yapmadık, uyuşturucu da satmadık. Terörist de değiliz. Namusumuzu kirlettiler" dedi.
Şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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