Kız arkadaşı tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdü

DENİZLİ'nin Çameli İlçesi'nde kafe sahibi 28 yaşındaki Turgut Aydın, tartıştığı kız arkadaşı 24 yaşındaki T.B. tarafından, iddiaya göre, boğuşma anında karnından bıçaklanarak öldürüldü.Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Yeni Mahalle Nergis Sokak'ta meydana geldi. Gazinoda çalıştığı öğrenilen T.B. ile sevgilisi olan kafe sahibi Turgut Aydın arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle T.B. ile erkek arkadaşı Turgut Aydın arasında boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında Turgut Aydın, karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi ilk müdahaleye yaptı ancak Turgut Aydın hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde T.B.'yi gözaltına aldı. T.B. ilk ifadesinde, Aydın ile kavga ettiklerini, nasıl olduğunu bilmeden karnından bıçaklandığını söyledi. T.B. ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.FOTOĞRAF





