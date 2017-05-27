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Kışladaki gıda zehirlenmesi soruşturması sürüyor

MANİSA 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1049 askerin hastanelik olması, 1'inin ise yaşamını yitirmesiyle ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor. Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı...

Kışladaki gıda zehirlenmesi soruşturması sürüyor
MANİSA 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1049 askerin hastanelik olması, 1'inin ise yaşamını yitirmesiyle ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.
Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda (Batı Kışla) geçen salı gecesi gıda zehirlenmesi şüphesiyle bazı askerler hastanelere kaldırılmaya başlandı. Tedavisi tamamlananlar taburcu edilirken, başka rahatsızlananlar da oldu. Batı Kışla'da başlayan rahatsızlıklar, Doğu Kışla'da da görüldü. Bakteriyel enfeksiyon nedeniyle meydana geldiği sanılan olayda, Manisa Valiliği'nin açıklamasına göre toplam 1049 asker bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle tedavi edildi. Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği 20 kişilik uzman ekibin çalışmaları da sürüyor. Geçen çarşamba gecesi fenalaşıp Batı Kışla'dan Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne getirilen askerlerden Er Hüsnü Özel ise öldü.
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer konuyla ilgili açıklama yaptı. Çoklu zehirlenme ve bir ölümün meydana geldiği olayda adli soruşturmanın sürdüğünü, idari soruşturma kapsamında alınacak raporların da adli soruşturmaya ekleneceğini belirtti. Vali Güvençer, "27 Mayıs 2017 Cumartesi günü itibariyle Devlet hastanelerimizde 120 hasta, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 60 hasta olmak üzere toplam 180 hasta bulunmaktadır. 180 hastadan 2'sinin tedavisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde sürmektedir. Hastaların durumları iyiye gitmektedir" dedi.
Zehirlenme olayının ilk sonuçlara göre 'salmonella' bakterisinden olduğu konusunda öngörüler olduğunu belirten Vali Güvençer, bu bakterinin alt türevlerinin bulunduğunu, yemekten veya başka bir şeyden olabileceğini, bunun da laboratuvar sonuçları kesin hale geldiğinde belirleneceğini belirterek, "Çoklu zehirlenme ve bir çocuğumuzun vefatı sonrasında idari ve adli soruşturma sürüyor. İdari soruşturma sonrasında elde edilecek bilgiler adli soruşturmaya dahil edilecek" dedi.
Öte yandan Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi ve AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, hastanedi tedavisi süren askerleri ziyaret etti.

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