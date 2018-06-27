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Kıskançlık tartışmasında 2 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü (3)

ÖLDÜRÜLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Melek Sakarbalkanıgeçen'in cenazesi, ailesi tarafından alınarak, defnedilmek üzere memleketi Keşan'a getirildi. İstasyon Mahallesi...

Kıskançlık tartışmasında 2 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü (3)

ÖLDÜRÜLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Melek Sakarbalkanıgeçen'in cenazesi, ailesi tarafından alınarak, defnedilmek üzere memleketi Keşan'a getirildi. İstasyon Mahallesi Camisi'ndeki cenazede, acılı aile taziyeleri kabul etti. Cenazeye, Melek Sakarbalkanıgeçen'in 12 yaşındaki oğlu katılırken, 7 yaşındaki kızı getirilmedi. Melek Sakarbalkanıgeçen'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Melek Sakarbalkanıgeçen'in belediyeye verilen vefat ilanında, kızlık soyadı olan 'Pınar' kullanılırken, katil zanlısı eşinin ismine yer verilmedi.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Eşi Melek Sakarbalkanıgeçen'i aralarında çıkan tartışmada bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Sakarbalkanıgeçen, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu. Erkan Sakarbalkanıgeçen'in mahkemede susma hakkını kullandığı bildirildi.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), ()

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