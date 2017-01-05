Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 şehit 2 yaralı
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaybedersek Serv önümüze getirilecek
"Kimse inanç ve etnik kimlik...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, görevinden istifa etti
Ülkücülere önemli 'anayasa' mesajı
Konya'dan İzmir'e gelen Kırgız ve Uygur 3 aile gözaltında
Riena operasyonu; Kırgız ve Uygur...

Kıskançlık kavgasında, yanlış cinayete ömür boyu hapis cezası istemi

BURSA’da, tartıştığı eşi Vural Tanrıkulu'na (25) işlettiği büfesinde pompalı tüfekle ateş eden ve ve yanlışlıkla buradan alış veriş yapmakta olan Haktan Çete'nin (16) ölümüne neden olduğu iddiasıyla Yaprak Tanrıkulu (25) hakkında,...

Kıskançlık kavgasında, yanlış cinayete ömür boyu hapis cezası istemi
BURSA’da, tartıştığı eşi Vural Tanrıkulu'na (25) işlettiği büfesinde pompalı tüfekle ateş eden ve ve yanlışlıkla buradan alış veriş yapmakta olan Haktan Çete'nin (16) ölümüne neden olduğu iddiasıyla Yaprak Tanrıkulu (25) hakkında, ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Merkez Yıldırım İlçesi Anadolu Mahallesii'nde geçen ağustos ayında meydana gelen olayda Yaprak Tanrıkulu, kıskançlık yüzünden eşi Vural Tanrıkulu ile önce evlerinde, daha sonra da çalıştırdığı büfeye giderek burada tartıştı. Sinirlenen Yaprak Tanrıkulu evine gidip eşine ait pompalı tüfeği alarak büfeye dönüp ateş etti. Vural Tanrıkulu'nun yaralanmadığı olayda, o sırada alışveriş yapan Haktan Çete, saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan talihsiz genç, yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan Yaprak Tanrıkulu, görgü tanıklarının verdiği ifadelerin aksine, silahı kendisinin değil, pompalıyı elinden almak isteyen eşinin ateşlediğini iddia etti. Mahkemeye çıkartılan 1 çocuk annesi tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Savcılığı Yaprak Tanrıkulu hakkındaki soruşturmayı tamamlandı. Yaprak Tanrıkulu hakkında, adam öldürmek suçundan dava açıldı. Ömür boyu hapis cezası istenen genç kadın Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55