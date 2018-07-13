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Kıskaçlık tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

BURSA'da, iki grup arasında kıskançlık  nedeniyle başladığı öne sürülen kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Hocaalizade Mahallesi Bursa Valiliği önünde meydana geldi. İddiaya...

Kıskaçlık tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
BURSA'da, iki grup arasında kıskançlık  nedeniyle başladığı öne sürülen kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.
Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Hocaalizade Mahallesi Bursa Valiliği önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bir kişinin eski sevgilisini diğer gruptakilerden kıskanması üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçaklı kavgaya dönen olayda Murat A. isimli kişi, İsmail Şahin ve Murat Şahin'i bıçakla yaraladı. Hayati tehlikesi olmayan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi ve Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Murat A. ise yakalanarak emniyete getirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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