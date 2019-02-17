Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı Kars'ta devam ediyor

ANKARA,() - GENELKURMAY Başkanlığı, 9'uncu Kolordu Komutanlığı'nca Kars'ta 15 ülkenin katılımıyla devam eden Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı. Tatbikata Şehit İs.Asb.Kd.Üçvş. İlhan Hamlı'nın isimi verildi.

Genelkurmay Başkanlığı, Kars'ta 4 Şubat'ta başlayan ve 22 Şubat'ta sona erecek Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, Şehit İs.Asb.Kd.Üçvş. İlhan HAMLI Atış ve Tatbikat Alanı'nda zorlu arazi koşullarında gerçekleştiren atışlarla devam etti. Büyük bir başarı elde edilen atışlarda hedeflere tam isabet sağlandı. Genelkurmay Başkanlığı, 15 dost ve müttefik ülkenin yanısıra Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından birlik ve unsurların katıldığıne belirttiği tatbikat ile ilgili tüm sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülerle şu bilgilere yer verdi:

* 1. Kış-2019 Tatbikatı; 9’uncu Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, 04-22 Şubat 2019 tarihleri arasında, Şehit İs.Asb.Kd.Üçvş. İlhan HAMLI Atış ve Tatbikat Alanı/Kars’ta icra edilmektedir.

* Tatbikatın maksadı; birleşik ve müşterek harekâtın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dâhil muharebe imkân ve kabiliyetlerini denemek, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırarak ateş ve manevranın senkronizasyonunu geliştirmek, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesini geliştirmek ve beka kabiliyetlerini arttırmak, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamaktır.

* Tatbikata; Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından birlik ve unsurlar katılmaktadır. Ayrıca tatbikata 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personel iştirak etmektedir.