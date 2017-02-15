Kırtasiyeciyi dolandıranlar kamerada

OSMANİYE'nin Bahçe İlçesi'nde 2 kişinin, boyama kitabı satın alma bahanesiyle girdiği kırtasiyeciyi dolandırması güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, dün Bahçelievler Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı üzerindeki bir kırtasiyecide meydana geldi. İşyerine gelen 2 kişi, boyama kitabı alarak 100 lira çıkartıp ödeme yapmak istedi. Sonra da bozuk paraları olduğunu söyleyip, 100 lirayı geri aldı. Tekrar bozuk paranın yetmediğini söyleyerek yine 100 lira uzattı. Bu sırada kalem ucu isteyen dolandırıcılar, işyeri sahibi Levent Çetin'e uzattığı 100 lirayı tezgahın üstünden farkettirmeden aldı. Ardından da sigara isteyen dolandırıcılar, işyeri sahibinden 100 lira üstü de alıp, ortadan kayboldu.Bir süre sonra kendine 100 liranın verilmediğini fark eden işyeri sahibinin şikayeti üzerine 2 dolandırıcının yakalanması için polis çalışma başlattı.

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