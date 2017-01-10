Kırşehir’de sağlıkçılara FETÖ operasyonu

KIRŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kamu Hastaneleri Birliğine operasyon yapıldı. Birlik Genel Sekreteri A.K. ile üroloji uzmanı Dr. M.Ş. ve göz doktoru S.T. gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonu kapsamında polis ekipleri, Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliğine operasyon yaptı. Birlik Genel Sekreteri A.K. ile üroloji uzmanı Dr. M.Ş. ve göz doktoru S.T. gözaltına alındı. Bu operaspyonun yanı sıra Kırşehir Sağlık İl Müdürlüğü’nde Personel Müdürü olarak görev yapan Kırşehir Sağlık-Sen Şube Başkanı N.Y. ile yardımcısı olan, Sağlık İl Müdürlüğü’nde Şube Müdürü Ş.S. ve Kırşehir Devlet Hastanesi’nde memur olarak görev yapan G.G, bu sabah saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorgulamaları Emniyet Müdürlüğü’nde devam ediyor.