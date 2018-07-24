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Kırşehir Kızılırmak'ta kaybolan genç aranıyor

KIRŞEHİR'de balık tutmak üzere gittiği Kızılırmak sahilinde dakikalar içerisinde gözden kaybolan Raşit Tekin (22) için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu sabah saat 05.00 sıralarında balık tutmak için Kızılırmak...

Kırşehir Kızılırmak'ta kaybolan genç aranıyor
KIRŞEHİR'de balık tutmak üzere gittiği Kızılırmak sahilinde dakikalar içerisinde gözden kaybolan Raşit Tekin (22) için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Bu sabah saat 05.00 sıralarında balık tutmak için Kızılırmak sahiline giden Raşit Tekin, telefonla görüştüğü yakınlarına nehir kıyısında olduğu belirttikten sonra irtibat kesildi. İhbar üzerine AFAD ekiplerinin yanı sıra, Ankara'dan sevk edilen su altı polisleri nehre tüple dalarak suda arama yaptı. Çok sayıda bölge sakini ile jandarma ekipleri de Kızılırmak suyu çevresinde arama çalışmalarına eşlik etti. Olay yerine gelen kayıp Raşit Tekin'in akrabaları ve aile fertleri ise arama çalışmalarını endişe içerisinde izledi. Raşit Tekin için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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