Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

Kırşehir'de TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

KIRŞEHİR-Kırıkkale yolunda, TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kırşehir-Kırıkkale yolu Şoförler Federasyonu önünde meydana geldi. Halil Gül yönetimindeki 34...

Kırşehir'de TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
KIRŞEHİR-Kırıkkale yolunda, TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kırşehir-Kırıkkale yolu Şoförler Federasyonu önünde meydana geldi. Halil Gül yönetimindeki 34 REN 18 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Fadhel Salman Hassan yönetimindeki Irak plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Fadhel Salman Hassan ile ismi henüz öğrenilemeyen Irak uyruklu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Halil Gül ile eşi Zeliha ve oğlu Mustafa Gül ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Iraklı 3 kişi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328